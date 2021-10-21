Андрей Пантелеев будет координировать вопросы культуры в Тюменской области

17:00 21 октября 2021
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Координация и контроль деятельности департамента культуры Тюменской области возложена на заместителя губернатора Андрея Пантелеева, сообщается на портале органов власти.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 21 октября.

Отмечается, что Пантелеев также  координирует и контролирует деятельность департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области и департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Теги: Андрей Пантелеев , назначения , правительство Тюменской области
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