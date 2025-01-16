Тюменская область за 2024 год приняла около 4,26 млн туристов

Турпоток в Тюменскую область растет год от года, в 2024 году эта тенденция сохранилась: если в 2023 году регион посетили 4,06 млн человек, то в 2024-м - уже 4,26 млн гостей, сообщил в своем телеграм-канале замгубернатора Андрей Пантелеев:

Огромным спросом в прошедшие новогодние и рождественские праздники пользовались термальных источники, индивидуальные и групповые туры по городам Тюменской области. Мы видим, что с каждым годом наш регион становится все востребованным направлением для путешествий. Если в 2023-м году туристический поток составил 4,06 млн человек, то уже 2024 году порядка 4,26 млн гостей.

По словам Пантелеева, обьем налоговых поступлений от отрасли туризма по оценочным данным составит 3,4 млрд рублей. С 2018 года он увеличился более чем в 3,5 раза.