В Тюмени стартовал двухдневный Термальный конгресс

Первый в России Термальный конгресс проходит в Тюмени, его инициатором выступил наш регион и пригласил к участию другие субъекты РФ, также продвигающиеся в развитии этого направления туризма.

В конгрессе участвуют около 150 представителей туристической отрасли, органов власти, эксперты и инвесторы в сфере туризма и гостеприимства. Темой первой пленарной сессии стала трансформация турпродукта - фокус на долголетие.

"Тюменская область смогла сформировать уникальный туристический продукт, который действительно заметен на внутрироссийском туристическом рынке. Интерес иностранных туристов к Тюмени достаточно динамично растет. Примечательно, что именно тюменцы стали инициаторами первого Термального конгресса. Это уже осознанный курс на более детальную работу в этом направлении", - сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что оздоровительный отдых становится востребованным не только у старшего поколения, но и у молодежи, семей с детьми. "Более 20 термальных комплексов разного уровня предлагают свои услуги жителям и гостям региона. Посещаемость термальных объектов выросла в полтора раза за последние пять лет и составила более 1,4 млн гостей в 2024 году. На площадке Термального конгресса объединились эксперты отрасли, чтобы обсудить дальнейшее развитие оздоровительного туризма. Мы открыты для взаимодействия и готовы делиться своими наработками в сфере гостеприимства", - сказал Моор.

На пресс-подходе замгубернатора Андрей Пантелеев сообщил, что конгресс станет ежегодным:

Мы планируем делать его ежегодно, потому что это одна из основных веток развития нашего туризма. И, конечно, в такой команде - с главными экспертами и командами, которые сегодня занимаются в стране на различных уровнях развитием туризма, делать это намного перспективнее и правильнее. Поэтому мы будем проводить термальный конгресс, но никогда и не откажемся, если кто-то пригласит нас в другой регион с термальным конгрессом.

Термальный конгресс будет проходить в Тюмени 18 и 19 февраля. Программа включает обсуждения, панельные дискуссии, стратегические сессии и обмен мнениями при участии более 30 спикеров.