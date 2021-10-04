Евгений Заболотный: минувший год для депутатов Тюменской гордумы был плодотворным

Депутаты Тюменской гордумы подводят итоги работы за период с октября 2020 по сентябрь 2021 года. Несмотря на пандемию и связанные с нею ограничения, минувший год для депутатов был насыщенным и плодотворным: все запланированные заседания думы состоялись, принято 124 решения, 50 их них являются муниципальными нормативно-правовыми актами, отметил председатель думы Евгений Заболотный.

Народные избранники вносили изменения в Устав города, работали над формированием бюджета, развитием комфортной городской среды, мерах соцподдержки и помощи предпринимательству, занимались вопросами градостроительства и землепользования. Гордума приняла активное участие в подготовке инициативы о присвоении Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести", которую поддержали более 170 тысяч жителей.

Депутаты утвердили новый вид поощрения горожан – почетный знак "За волонтерство и милосердие". В сентябре 2021 года пять ветеранов города и два трудовых коллектива уже получили эту награду. Решением депутатов созданы Книга Почетных граждан, новый том Книги Почета города Тюмени и их электронные версии.

Отчеты о деятельности народных избранников опубликованы на сайте думы. Так, депутат Дмитрий Антипов сообщил, что за минувший год в своей общественной приемной провел 100 приемов, приняв обращения от 52 тюменцев. Всего через приемную зарегистрировано 46 письменных и 54 устных обращений граждан и организаций, ни одно из которых не осталось без внимания. Изложенные в некоторых обращениях факты депутат проверил с выездом на места.

Надежда Ачкасова рассказала, что провела 80 приемов граждан. Депутат отметила, что 30 % от общего числа обращений связаны с получением социальной помощи, еще 30 – с вопросами благоустройства в округе, также были обращения, касающиеся транспортной сферы, образования, ЖКХ и жилья. По всем вопросам, а более половины из них поступило от пенсионеров, даны разъяснения.

“Каждый депутат проделал большую работу в своем избирательном округе по реализации наказов тюменцев, решению актуальных вопросов горожан, вел активный диалог с населением, тесно сотрудничал с администрацией города, участвовал в волонтерской деятельности. Все это и многое другое отражено в отчетах и будет представлено для ознакомления горожанам”, – резюмировал председатель думы.