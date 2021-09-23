Заседание Тюменской городумы началось с вручения удостоверения новому депутату 

Заседание Тюменской городской думы началось со слов поздравления с избранием и вручения удостоверения депутата гордумы Антону Терехину, победившему на довыборах по одномандатному избирательному округу №12.
Председатель гордумы Евгений Заболотный отметил, что довыборы по одномандатному избирательному округу в гордуму прошли в конкурентной борьбе. 20 сентября избирком Тюмени подвёл итоги, победил в выборах Антон Терехин, набравший 3576 голосов избирателей. 22 сентября избирком зарегистрировал Терехина депутатом гордумы.
Сегодня перед началом заседания думы Евгений Заболотный в торжественной обстановке вручил Терехину удостоверение об избрании депутатом, отметив, что Гордума стала уже своеобразной кузницей кадров для регионального парламента и даже Госдумы.
Заседание думы продолжается, онлайн-трансляцию можно посмотреть на официальном сайте.
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