Заседание Тюменской городумы началось с вручения удостоверения новому депутату

Заседание Тюменской городской думы началось со слов поздравления с избранием и вручения удостоверения депутата гордумы Антону Терехину, победившему на довыборах по одномандатному избирательному округу №12.

Председатель гордумы Евгений Заболотный отметил, что довыборы по одномандатному избирательному округу в гордуму прошли в конкурентной борьбе. 20 сентября избирком Тюмени подвёл итоги, победил в выборах Антон Терехин, набравший 3576 голосов избирателей. 22 сентября избирком зарегистрировал Терехина депутатом гордумы.

Сегодня перед началом заседания думы Евгений Заболотный в торжественной обстановке вручил Терехину удостоверение об избрании депутатом, отметив, что Гордума стала уже своеобразной кузницей кадров для регионального парламента и даже Госдумы.

Заседание думы продолжается, онлайн-трансляцию можно посмотреть на официальном сайте.