Антон Терехин получит удостоверение депутата Тюменской гордумы

Избирательная комиссия города Тюмени признала победителем голосования на дополнительных выборах депутата 12-го избирательного округа Тюменской городской думы врача Антона Терехина.

На заседании думы 23 сентября депутаты узнают о результатах голосования по довыборам и Терехин получит удостоверение депутата Тюменской городской Думы VII созыва. Об этом по итогам заседания совета думы сообщил председатель Евгений Заболотный.

Члены Совета Думы поддержали включение в проект повестки заседания вопросов, предложенных постоянными комиссиями, утвердили список приглашенных и предусмотрели использование в работе, при необходимости, режима видеоконференцсвязи. Председатель думы Евгений Заболотный подписал постановление о проведении заседания. Оно начнется в 10:00 в большом зале по адресу: ул. Первомайская, 20 в соответствии с ограничительными мерами, предусмотренными постановлением правительства Тюменской области 120-п. Трансляция можно посмотреть в интернете.