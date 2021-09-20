18% тюменцев считают, что им грозит увольнение

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоспособного населения Тюменской области и выяснила, опасаются ли они увольнения в ближайшее время.

По данным опроса, лишь 18% работающих жителей Тюменской области считают, что им угрожает увольнение. 75% подобной угрозы со стороны своего работодателя не чувствуют, а 7% затруднились ответить.

"В третьем квартале жители Тюменской области меньше боятся потерять работу: так, во втором квартале увольнения опасались 19% опрошенных, а не видели для себя такого риска 65%", - сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

По России в целом увольнения в третьем квартале опасаются 20% респондентов, не опасаются 71% (во втором квартале: 21% и 70% соответственно). Лидерами по доле тех, кто испытывает угрозу увольнения, в третьем квартале стали Липецкая область (28%), Ярославская область (27%) и Тверская область (26%). И наоборот: тех, кто не считает, что может быть уволен в ближайшее время, больше всего в Кировской области (89%), Пензенской области (84%) и Брянской области (83%).