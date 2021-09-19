В Тюменской области явка достигла 57,8 процента

На 18:00 местного времени в регионе проголосовали 57,8% избирателей - 656 513 человек, данные предварительные, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин.

В заключительный день голосования в области были открыты 1079 участков для голосования, в том числе 9 временных: в СИЗО Тюмени и Заводоуковска, Тобольской областной больнице и четырёх медучреждениях Тюмени. На всех участках за ходом голосования следили общественные наблюдатели.

По традиции активнее всех голосовали жители Ишимского, Абатского, Аромашевского районов и Голышмановского городского округа. Среди городов самый активный Ишим - 74,67%.

За третий день голосования принято десять обращений в Избирком, по ним идут проверки. В целом выборы прошли в штатном режиме, без чрезвычайных ситуаций, в спокойной, деловой обстановке, сообщил Халин.

Участки закрылись в 20:00, все бюллетени будут объединены, подсчёт голосов начался и будет идти до тех пор, пока необходимые документы не будут оформлены. В первую очередь будут считаться бюллетени по выборам в Госдуму.

Татьяна Тихонова