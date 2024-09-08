Руслан Кухарук избран губернатором Югры

На заседании Думы Югры большинство депутатов проголосовали за кандидата, предложенного президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы - им стал Руслан Кухарук.
"Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, государственная служба — это в первую очередь служение людям. На этом строю свою работу! Готов работать для людей, готов служить Югре!" — обращение к участникам заседания и жителям Руслана Кухарука цитирует Telegram-канал правительства.
На пост главы округа, помимо Кухарука, рассматривались кандидатуры депутатов окружной думы Алексея Савинцева и Михаила Сердюка.
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