Руслан Кухарук избран губернатором Югры

На заседании Думы Югры большинство депутатов проголосовали за кандидата, предложенного президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы - им стал Руслан Кухарук.

"Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, государственная служба — это в первую очередь служение людям. На этом строю свою работу! Готов работать для людей, готов служить Югре!" — обращение к участникам заседания и жителям Руслана Кухарука цитирует Telegram-канал правительства.

На пост главы округа, помимо Кухарука, рассматривались кандидатуры депутатов окружной думы Алексея Савинцева и Михаила Сердюка.