Руслан Кухарук избран губернатором Югры

12:40 08 сентября 2024
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На заседании Думы Югры большинство депутатов проголосовали за кандидата, предложенного президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы - им стал Руслан Кухарук.

"Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, государственная служба — это в первую очередь служение людям. На этом строю свою работу! Готов работать для людей, готов служить Югре!" — обращение  к участникам заседания и жителям Руслана Кухарука цитирует Telegram-канал правительства. 

На пост главы округа, помимо Кухарука, рассматривались кандидатуры депутатов окружной думы Алексея Савинцева и Михаила Сердюка.

Теги: Владимир Путин , выборы , Руслан Кухарук
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