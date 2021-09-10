Эксперты развенчали мифы о российских выборах

Презентация доклада Фонда исследования проблем демократии "Мифы о российских выборах. Как работает "пятая колонна" состоялась 7 сентября на площадке ТАСС. Эксперты обсудили основные информационные "вбросы" в ходе предвыборной кампании и обозначили, кому выгодна дезинформация.

По словам главного спикера мероприятия, председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, первичными источниками запуска предвыборных "страшилок" в России являются иностранные агенты "в обычном и юридическом знании этого слова", а за пределами – правительства западных стран и подконтрольные им СМИ.

"К сожалению, есть люди, которые слепо верят провокационной информации. Более того, они тиражируют её, не вдаваясь в суть, неосознанно становясь, скажем так, соучастниками. К счастью, в масштабных значениях распространяемые заявления не оказывают серьёзного влияния на представления россиян о выборах, потому что перевешивает борьба с фейками, информационное освещение голосования и меры по организации прозрачности выборов. Поэтому Запад параллельно публикует "дискредитирующие" материалы о выборах в РФ на других языках и для внутреннего пользования, чтобы создать негативный фон и образ "плохой" России. Однако на процессы внутри нашей страны это, по сути, не влияет", - прокомментировал заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

Среди самых популярных мифов, развенчанных в докладе: огромное число граждан, лишённых права голоса, недопущение оппозиции к участию на выборах, подготовка масштабных фальсификаций и невозможность наблюдения.

"Важно, что эти мифы развенчиваются очень легко. Что касается видеонаблюдения, оно будет вестись круглосуточно, в том числе и силами общественных наблюдателей. Но контролировать ход голосования и даже хранение урн может любой желающий. Для этого нужно прийти в Общественный штаб по наблюдению за выборами. В Тюмени он распложен в здании Дворца творчества и спорта "Пионер". Общественники никогда не откажутся от конструктивной добровольной помощи. Да и сотни тысяч наблюдателей от СМИ и политических партий, в масштабе всей нашей страны, никуда не делись. Как и международное представительство", - подчеркнул Артур Юрьев.

Отдельно в докладе обсуждается новый миф о том, что "права быть избранными в ближайшее время лишатся сотни тысяч россиян, что связано со вступлением в силу новых экстремистских поправок". Между тем, на выборах в Государственную Думу РФ общее количество "экстремистов", которым отказали в участии, составляет 12 человек.

Популярный миф об отказе в допуске к выборам оппозиции, по словам тюменского общественника, опровергают данные статистики.

"Количество отказов как при регистрации партийных списков, так и на выборах в одномандатных округах на выборах в 2021 году значительно снизилось. А самой популярной причиной отказа в регистрации по всей стране и вовсе стало заявление самих кандидатов о нежелании участвовать в выборах", - отметил Артур Юрьев.

Подводя итоги обсуждению, эксперты подчеркнули, что ложные представления о российских выборах намеренно внедряются, в первую очередь, не для подрыва избирательного процесса в России, так как Запад понимает бесперспективность этой затеи, а для создания нового повода к ужесточению санкционной политики в отношении нашей страны.