В Общественной палате РФ представили статистику фейков о выборах

На площадке Общественной палаты Российской Федерации 31 августа состоялось заседание рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете, в ходе которого эксперты представили статистику фейковых новостей в преддверии единого дня голосования. Об этом сообщает пресс-служба ОП РФ.

Открывая мероприятие, член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина отметила, что распространение фейков стало серьезным вызовом современного дня, эта проблема актуальна не только для России, но и для многих стран мира.

Она подчеркнула, что фейки чаще всего возникают в ходе каких-то ключевых происшествий, таких как чрезвычайная ситуация или стихийные бедствия, пандемия или крупные внутриполитические события.

"В 2020 году ОП РФ в ходе общественного мониторинга зафиксировала около 35 тысяч фейков по самым разным темам — это коронавирус, вакцинация, локдаун, единый день голосования и общероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ. С начала июля 2021 года мы зафиксировали появление фейков о проводимой сейчас на территории РФ избирательной кампании, в основном они затрагивают вопросы выборов в Госдуму, а также касаются и региональных выборов в заксобрания и губернаторских выборов", — отметила эксперт.

Екатерина Мизулина привела статистику, которая показывает, что волонтеры Лиги безопасного интернета с 1 января по 30 августа 2021 года обнаружили 38 900 фейков. С 8 июля по 30 августа общее количество фейковых публикаций о предстоящих выборах составило 3800.

Первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Александр Малькевич рассказал, что фейки переделываются в процессе своего распространения, что приводит к валу недостоверной информации по той или иной теме.

"Причем точек роста и запуска фейков не так много: есть отдельные СМИ, которые специализируются на посеве фейковой информации, есть отдельные аккаунты с привлечением подсеток, которые осуществляют так называемый посев, вброс фейков, а дальше десятки, сотни пользователей начинают этот информационный вирус разносить", — пояснил эксперт.

По его словам, численность официально зарегистрированных фейков, на которые обращают внимание правоохранительные органы и на которые есть официальные опровержения со стороны либо фигурантов, либо государственных органов, измеряется сотнями.

"Роскомнадзор оперативно пресекает подобные истории, но организацию их распространения можно сравнить с пожаром: точку пресекли, а сотни перепостов гуляют по стране. Динамика негативна, и мы должны выявлять первоисточники, центры создания фейков, которые расположены в Прибалтике, Праге, а сейчас появляются и в Средней Азии, Закавказье — везде, где недорогой труд, есть русскоязычные, понимание нашего менталитета. Чтобы не было иллюзий: изготовлением качественных фейков занимаются профессионалы по прямому указанию конкретных заказчиков", — сказал общественник.

В ходе заседания эксперт представил несколько ярких примеров фейковых материалов. Так, очень активно распространялся фейк об отмене трехдневного наблюдения. Он запускался при поддержке отдельных политических деятелей. Фейк о локдауне после выборов появлялся в отдельных регионах: не нужно ходить на выборы, потому что сразу после 20-го числа всех "закроют". В социальной сети "ТикТок" активно распространяется ролик о том, что "сразу после голосования из семей будут изымать детей". Но не просто так, а потому что победит одна партия. Человек, записавший ролик, говорит, что он "лично видел этот законопроект, его подпишут 20-го числа".

"Мы можем посмеяться над всем этим, но задача создателей фейков — посеять панику, ввести человека во фрустрацию, чтобы он боялся идти на выборы, на улицу", — подчеркнул Александр Малькевич.

Руководитель автономной некоммерческой организации "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" (АНО "ЦИСМ"), член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Денис Заварзин отметил, что наступила эпоха постправды — ложь и правда практически уравновесились.

"Совершенно неважно, какую информацию ты вбрасываешь. Потому что если ты что-то эмоционально чувствуешь, если ты подвержен своим личным убеждениям — это становится правдой. На сегодняшний день это, к сожалению, превалирует", — сказал эксперт.

По его мнению, информация распространяется волнами, которые ориентированы на каждую конкретную группу людей. Общественник подчеркнул, что всем поколениям нужно оценивать информацию через критическое мышление. Анализируя информацию, нужно учитывать, на какую аудиторию она рассчитана, кто является организатором и заказчиком этой информации, какие глобальные цели она преследует.

Эксперты обсудили механизмы борьбы с фейками и меры государственной защиты общества от деструктивного контента. Александр Малькевич обратил внимание на то, что закон о борьбе с фейками работает только против явных угроз и такие случаи единичны.

"ОП РФ выступает за изменения законодательства в части его ужесточения, но прежде всего не для тех, кто распространяет информацию, а для тех, кто создает. Авторы фейков должны нести ответственность", — сказал он.

В качестве решения проблемы Екатерина Мизулина назвала необходимость маркировки недостоверных материалов по предписанию органа власти. Если социальная сеть или СМИ не выполняют предписание, то происходит блокировка контента, а при необходимости и всего ресурса.