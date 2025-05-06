В Тюмени провели повторную репетицию шествия на День Победы

20:55 06 мая 2025
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В Тюмени состоялась генеральная репетиция торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона, участие в ней приняли пешие расчеты и военная техника.

Первая репетиция прошла в Тюмени 2 мая. Жители и гости города смогли увидеть, как готовятся к празднику парадные расчеты и духовой оркестр.

Тюменцев и гостей города приглашают на торжественное шествие 9 Мая в 10:00.

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