Вражеские дроны внесли коррективы в расписание полетов тюменцев

Введенные ограничения в московских аэропортах Внуково и Домодедова изменили планы тюменских, ямальских и югорских пассажиров.

Из-за активности вражеских дронов наблюдаются значительные изменения в расписании авиарейсов, среди самых заметных:

• Вечерний рейс Аэрофлота из Тюмени опоздал на два часа.

• Рейсы авиакомпании UTair из Тюмени и Ноябрьска вместо запланированного прилета в аэропорт Внуково приземлились в Шереметьево.

• Рейс авиакомпании UTair из Сургута вместо Внуково улетел в Санкт-Петербург и ожидается в Москве только в 2:15 по местному времени.

• Рейс авиакомпании "Ямал" YC 31 Салехард – Москва ждут в Домодедово в три часа ночи вместо 18:40.

• Рейс авиакомпании "Ямал" YC 89 Новый Уренгой – Москва опоздал на пять часов.

• Рейс Аэрофлота SU 1502, который должен был вылететь в Тюмень, задерживается на полчаса.

• Рейс UT 453 из Внуково ожидает задержку на два часа.

• Рейс авиакомпании "Победа" ДР 449 на Тюмень задержан до двух часов ночи.

Пассажиров призывают следить за обновлениями и уточнять информацию о своих рейсах через официальные каналы авиакомпаний.