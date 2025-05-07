Вражеские дроны внесли коррективы в расписание полетов тюменцев

Введенные ограничения в московских аэропортах Внуково и Домодедова изменили планы тюменских, ямальских и югорских пассажиров.
Из-за активности вражеских дронов наблюдаются значительные изменения в расписании авиарейсов, среди самых заметных:
• Вечерний рейс Аэрофлота из Тюмени опоздал на два часа.
• Рейсы авиакомпании UTair из Тюмени и Ноябрьска вместо запланированного прилета в аэропорт Внуково приземлились в Шереметьево.
• Рейс авиакомпании UTair из Сургута вместо Внуково улетел в Санкт-Петербург и ожидается в Москве только в 2:15 по местному времени.
• Рейс авиакомпании "Ямал" YC 31 Салехард – Москва ждут в Домодедово в три часа ночи вместо 18:40.
• Рейс авиакомпании "Ямал" YC 89 Новый Уренгой – Москва опоздал на пять часов.
• Рейс Аэрофлота SU 1502, который должен был вылететь в Тюмень, задерживается на полчаса.
• Рейс UT 453 из Внуково ожидает задержку на два часа.
• Рейс авиакомпании "Победа" ДР 449 на Тюмень задержан до двух часов ночи.
Пассажиров призывают следить за обновлениями и уточнять информацию о своих рейсах через официальные каналы авиакомпаний.
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