Более 400 участников СВО пройдут собеседование в "Боевой кадровый резерв"

Работа в рамках регионального проекта "Боевой кадровый резерв"продожается в Тюменской области, оьб очередных промежуточных итогах сообщил губернатор Александр Моор.

"Резервное тестирование прошли 63 человека. Теперь всех участников проекта ждёт онлайн-собеседование. Оно будет проходить до 5 июня. До участия в этом этапе допущены 406 человек. Из них 186 ветеранов спецоперации и 220 участников СВО. Девять человек уже прошли собеседование", - отметил глава региона.

"Боевой кадровый резерв" разработан и реализуется для военнослужащих на спецоперации и тех, кто уже вернулся из зоны СВО. Проект поможет им реализовать себя в мирной жизни, выработать необходимые навыки для успешной карьеры и присоединиться к команде крупного предприятия, органов муниципальной или государственной власти.

Подробности о проекте, всех его этапах и условиях можно прочитать на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф