В Тюменской области освободился пост директора госохотдепартамента

Директор госохотдепартамента Тюменской области Василий Щепелин освобожден от занимаемой должности 17 августа, сообщается на сайте регионального правительства.

"Губернатор Александр Моор подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности Василия Щепелина, директора Госохотдепартамента Тюменской области, в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта 17 августа 2021 года", - говорится в сообщении.