Гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области решила уйти с поста

Фото из архива АИРТО, https://vk.com/public212424186

Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец в связи с переездом в другой города решила покинуть свой пост, сообщает РБК со ссылкой на чиновницу.

В должности гендиректора АИР Романец проработала почти пять лет, о том, куда переезжает, она пообещала рассказать позже, отметив, что информация о ее сменщике на посту будет официально озвучена 18 декабря.

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области создано правительством региона. в числе его задач - создания инфраструктуры и обеспечения комплексного развития индустриальных площадок, сопровождение проектов от идеи до выпуска готовой продукции по принципу "одного окна".

Ранее свой пост по собственному желанию покинул директор департамента инвестиционной политики Тюменской области Антон Машуков, комментируя свою отставку, он сообщил, что хочет заняться бизнесом.