Тюменская область - 2023: итоги, цифры, достижения

Информцентр правительства Тюменской области опубликовал социально-экономические итоги уходящего года. Какими успехами и достижениями гордится регион - коротко о главном.

АПК

Сельхозпроизводители Тюменской области обеспечили лидерство региона в УФО по 7 показателям в 2023 году.

По результатам сельскохозяйственного сезона у региона 1 место среди субъектов Уральского федерального округа по урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей открытого грунта, а также по производству молока, яйца, мяса (в хозяйствах всех категорий в расчете на душу населения) и по объему выращенной рыбы.

Запуск племенного репродуктора индейки 2-го порядка на 12 млн инкубационных яиц в Исетском районе позволил ГК "Дамате" полностью отказаться от импотра яйца индейки.

Открыта 4-я очередь тепличного комбината ООО "ТК ТюменьАгро" по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте. Предприятие стало крупнейшим тепличным комплексом в УрФО.

Запущена 1-я очередь уникального для России завода по глубокой переработке гороха АО "Протеинсиб".

14 видов продукции 9 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 2023 году стали Лауреатами Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России".

Строительство



Реведено 2,372 млн кв. метров жилья. Уже побит прошлогодний рекорд — 2,245 млн кв. метров.

1,5 тысячи семей обеспечены жильем благодаря реализации жилищных программ.

Завершена программа расселения аварийного жилья. Новые квартиры получили более 9 000 человек.

Президент России Владимир Путин открыл Центр гимнастики в городе Тобольске.

6 школ введены в эксплуатацию. Рекордное количество учебных мест: плюс 4 323.

В микрорайоне Березняковский Тюмени открылся новый детский сад. Там же появится школа - решение принято на одной из прямых линий главы региона.

Отремонтировано 350 км дорог и 7 мостов.

Запущено движение по первой в регионе трехуровневой развязке Мельникайте-Дружбы в Тюмени.

Туризм

Успехи туристической отрасли Тюменской области отмечены на федеральном уровне.

Тюменская область стала победителем в номинации "Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства" в финале Всероссийской премии Russian Travel Awards.

Министру экономического развития РФ Максиму Решетникову презентовали мастер-план города Тобольска и развитие туристической инфраструктуры.

Национальные маршруты "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири" вошли в топ-10 самых популярных туристических направлений внутри России по данным Ассоциации туроператоров России.

По данным Российского союза туриндустрии регион вошел в топ-10 субъектов РФ по приросту турпотока в летний сезон 2023 года.

Тюменская область — на 7 месте в рейтинге регионов по доходам санаторно-курортных учреждений и количеству отдыхающих за 9 месяцев 2023 года (статистика портала бронирования Санатории-России.РФ).

Тюменская область завоевала 8 наград в финале Международной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS 2023.

Регион на 2 месте среди субъектов России по индексу физического объема оборота розничной торговли за 10 месяцев 2023 года.

Цифровизация

Жители Тюменской области стали чаще пользоваться цифровыми сервисами. Оформили более полумиллиона записей на прием к врачу через Госуслуги. Это в 2 раза больше, чем в 2022 году.

Популярность записи в образовательные учреждения через интернет выросла в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Около 11 000 электронных свидетельств о рождении получили жители региона через суперсервис "Рождение ребенка".

14 тысяч жителей деревень и сел впервые получили доступ к качественной сотовой связи и интернету.

"Цифровая зрелость" ключевых отраслей экономики и социальной сферы составила 85,8 % (при плане 76%).

Более 7500 человек приняли участие в XVI Тюменском форуме и выставке информационных технологий "Инфотех-2023", в том числе главы Минобрнауки и Минцифры Валерий Фальков и Максут Шадаев.

Более 120 000 человек со всей страны прошли "ИТ-Диктант". Тюменская акция проверяет знания в сфере информационных технологий.

Тюменская область признана лучшей в нескольких номинациях I Национальной премии "Умный город". Тюмень — в топе ( "IQ городов" России.

Регион отмечен "За вклад в развитие этики в сфере искусственного интеллекта".

Тюменская область вошла в число субъектов-лидеров федерального рейтинга цифровой трансформации, заняв десятую строчку.

Инвестполитика и поддержка предпринимательства

В реестр инвестиционных проектов Тюменской области включено более 360 новых с общим объемом инвестиций 36,5 млрд рублей.

Реализованы крупные инвестпроекты: племенной репродуктор индейки 2-го порядка ГК "ДАМАТЕ" — объем инвестиций 5,3 млрд рублей, создано 208 рабочих мест; выпуск сублимированных продуктов "Грин Лайф" — общая сумма инвестиций — 360 млн рублей, будет создано 40 новых рабочих мест. В Ишимском районе запущена первая очередь завода "Протеинсиб", стоимость — 6,7 млрд руб. Закончено строительство научно-технического центра ООО "НОВАТЭК НТЦ" в Тюмени. Объем инвестиций — 16 млрд рублей. В центре будет трудиться более 1 000 специалистов.

Фонд микрофинансирования Тюменской области выдал:

➖ 325 займов — 547,6 млн рублей — организациям, ИП и самозанятым;

➖ 65 займов — 69,2 млн рублей — начинающим предпринимателям;

➖ 29 займов — 62,5 млн рублей — по программе "Акселерация".

Год стал рекордным по объемам предоставленных средств для финансирования проектов.

Самый активный месяц по количеству поддержанных проектов — декабрь 2023 года. Профинансировано 58 заявок предпринимателей. Рекорд по сумме выданных средств поставлен в марте. Предоставлено 71,2 млн рублей.

Образование и наука

Тюменская область поднялась в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов, заняв 12 место за 2022 год.

Выросло количество 100-балльников ЕГЭ: С 52 человек в 2022 году до 63 — в 2023-м. Высокие баллы за единый госэкзамен (от 80 до 100 баллов) получили 4 597 человек (3 494 школьника в 2022-м).

Физико-математическая школа заняла 9 место в топ-200 школ России по конкурентоспособности выпускников (в прошлом году ФМШ была на14-й строчке, в 2021-м — на 28-й).

4 педагога стали победителями и лауреатами Всероссийских конкурсов профмастерства: Иван Зарубин — победитель конкурса "Мастер года"; Наталья Прокопенко — лауреат конкурса "Учитель года России"; Мария Усачева — лауреат конкурса "Педагог-психолог"; Халида Кирамова — победитель конкурса "Лучший учитель татарского языка и литературы".

8 медалей на Международной олимпиаде "IEPhO-2023" по экспериментальной физике завоевали ученики Физико-математической школы.

15 победителей и призеров национального чемпионата "Профессионалы 2023".

6 победителей и призеров Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс 2023".

Стартапы студентов Тюменского индустриального университета вошли в топ-50 Всероссийского рейтинга.

Здравоохранение

Несколько уникальных операций провели врачи в Тюменской области в 2023 году. В мае главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов вместе с акушерами-гинекологами из Екатеринбурга провели вторую в мире внутриутробную операцию миниинвазивным способом (через один прокол тончайшим эндоскопом). Через 2 месяца родилась здоровая малышка. Первую такую операцию провели те же врачи 5 лет назад.

Врачи ОКБ-2 впервые в регионе поставили пациенту индивидуальный протез из титана, который распечатали на 3D-принтере.

"Медицинский город" стал первым медучреждением в стране, где появилась лапароскопическая стойка с разрешением 4K.

С 2023 года действует Региональная программа расширенного неонатального скрининга: проводится 36 генетических заболеваний вместо пяти. По его итогам 12 детей с редкими диагнозами уже начали лечение, которое обеспечит им полноценную жизнь.

Обновление автопарка машин скорой помощи: 6 авто за счет области и 20 — за счет федерального бюджета.

Продолжилась работа проекта "Здоровое село". Всего с начала реализации врачи выехали в 8 районов и осмотрели более 28 тысяч жителей.

В селе Каскара открылась новая поликлиника. В Тюмени после капитальной реконструкции открылся новый корпус городской поликлиники №12, обновлено здание городской поликлиники №6. В селе Велижаны Нижнетавдинского района открыли новую врачебную амбулаторию.

Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения областной больницы №3 (Тобольск) признано лучшим в России.

Лучший хирург России работает в Тюмени, а лучший терапевт — в Тобольске по итогам Всероссийского конкурса.

172 двойни и 5 троен появились на свет в Тюменской области.

Культура

18 тысяч зрителей привлек проект "Культурное сотрудничество" от Тюменской области, Югры и Ямала. 15 тюменских коллективов дали 10 концертов и спектаклей в северных городах.

В Тюмени открылся первый в УрФО проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. За три года коллективы региона привлекли 133,7 млн рублей в конкурсах фонда.

Правительство Тюменской области поддержало 6 любительских творческим коллективов на 1,8 млн рублей; 17 культурных проектов СО НКО на 10,16 млн рублей; 14 сельских муниципальных учреждений культуры и 14 их работников; 5 театральных проектов на 2 млн рублей.

По нацпроекту "Культура" построен Центр культуры и досуга в Ялуторовском районе, капитально отремонтированы ДК в Ишиском районе и детская библиотека имени Лагунова, 5 библиотек модернизировано, оборудовано 5 кинозалов.

Виртуальный зал Центра искусств и культуры города Тобольска – среди лучших ВКЗ России.

"Лето в Тобольском кремле" завоевало гран-при XII Международной премии Russian Event Award.

Более 700 мероприятий к 79-летию Тюменской области, в том числе виртуально, посетили почти 257 тысяч человек.

В Тюменской области прошел Первый уральский фестиваль "Сказочный мир" с участием 7 кукольных театров УрФО. Более 5 тысяч ребят посмотрели 20 спектаклей. Еще 6 тысяч школьников стали зрителями ВКЗ.

17,6 тысячи человек участвовали в региональных конкурсах и фестивалях. 22 культурно-просветительские программы охватили 119 тысяч школьников.

Тюменская ДШИ "Этюд и ее педагог Ярослава Мельникова вошли в восьмерку лучших в стране.

Молодежная политика

Регион на 6 месте среди субъектов России в рейтинге эффективности реализации молодежной политики.

Тюменская область в числе лидеров заявочной кампании Всемирного фестиваля молодежи. Принято 5 900 заявок.

В Тюмени прошел Всероссийский конкурс молодежных проектов от Росмолодежи, по результатам которого 16 проектов получили грантовую поддержку на общую сумму 6,4 млн рублей.

У Тюменской области первое место по вовлеченности молодежи в проекты "Россия — страна возможностей".

167,5 млн из федерального бюджета привлечено молодежными сообществами региона на реализацию проектов.

Делегация региона признана лучшей на форуме "УТРО". Тюменцы также лидировали по сумме выигранных грантов.

Два гран-при Российской студенческой весны: в театральном направлении и за региональную программу.

Студсовет Тюменской области — ТОП-2 в рейтинге Ассоциации молодежных правительств в номинации "Сильное молодежное правительство".

"Контора пароходства" занимает второе место среди 59 арт-резиденций федеральной сети арт-кластера "Таврида".

Уличную площадку "Конторы пароходства" за сезон 2023 года посетили 35 тысяч человек.