Набор на президентскую программу подготовки управленческих кадров проходит в Тюмени

В Тюменской области проходит набор на Президентскую программу подготовки управленческих кадров, участвовать в ней могут специалисты до 50 лет с высшим образованием, но при определенных условиях.

К ним относятся стаж работы не менее 5 лет и опыт трудовой деятельности на управленческих должностях не менее 2 лет и участие в реализации проекта развития организации.

"Всего до 2025 года в регионе планируют обучить 40 человек. Программа позволяет специалистам получить профессиональные знания, пройти стажировку на ведущих российских предприятиях, сформировать проекты развития своих организаций, установить деловые и дружеские контакты", - сообщил директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов.

Срок обучения - 9 месяцев. 66% стоимости обучения оплачивает федеральный или региональныйбюджеты, 34% (не более 40 000 рублей) — предприятие иши сам сотрудник.

По вопросам участия в отборе можно обратиться по телефонам: +7 (3452) 39-03-74, 28-34-06. E-mail: opu@tyuiu.ru, salnikovaav@tyuiu.ru, bojarskajaeg@tyuiu.ru.

Выпускники программы в Тюменской области — руководители подразделений компаний "Мостострой-11", филиала компании "Русинвест" — "ТНПЗ", птицефабрики "Пышминская" и других крупных предприятий региона.