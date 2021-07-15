Дети работающих в ковидных госпиталях медиков и дети из зон ЧС отдохнут в оздоровительных лагерях

"Единая Россия" предложила организовать отдых в оздоровительных лагерях детей медиков, работающих в "красных зонах" коронавирусных госпиталей. Путевки также получат дети из семей, оказавшихся в зонах ЧС, сообщает "Комсомольская правда".

Об инициативе по организации отдыха детей секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал во время встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Программа позволит организовать отдых для более чем 11 тысяч детей, а также загрузить детские здравницы Крыма и Кубани. Секретарь генсовета ЕР отметил, что для этих целей необходимо предусмотреть специальные квоты по линиям Минздрава и Минпросвещения.

В 2020 году "Единая Россия" разработала и направила в Правительство РФ аналогичную программу. Благодаря инициативе единороссов прошлым летом в оздоровительных лагерях отдохнули более тысячи детей врачей, работавших в "красных зонах" ковидных больниц. В этом году единороссы предлагают расширить программу и включить в нее детей из регионов, оказавшихся в зонах ЧС, например, пострадавших от наводнений. Андрей Турчак напомнил, что пока в детских лагерях действуют отграничения по загрузке, однако по мере их снятия можно будет отправлять детей на отдых: