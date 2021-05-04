Александр Моор провел выездное заседание регионального оперштаба по охране лесов от пожаров

Выездное заседание регионального оперативного штаба по охране лесов от пожаров провел губернатор Тюменской области Александр Моор в Аромашевском районе 3 мая.

Перед началом заседания глава региона осмотрел с воздуха возгорания в Армизонском, Ишимском, Абатском, Викуловском, Аромашевском районах. В этих муниципалитетах из-за лесных и ландшафтных пожаров введен режим повышенной готовности. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет.

По данным на 3 мая, в Тюменской области действовало шесть лесных пожаров, три из них локализованы, доложил на заседании оперштаба директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. Самый крупный на сегодня пожар на площади 2,8 тыс. га действует в Абатском районе. Кроме того, тюменская авиабаза в настоящее время занимается тушением 13 ландшафтных пожаров.

С начала пожароопасного сезона силами Тюменской авиабазы ликвидировано 233 ландшафтных пожара на территории 30 тыс. га. "План действий по ликвидации всех пожаров понятен", -- сообщил директор департамента.

По словам главы Аромашевского района Игоря Власова, пожары угрожали нескольким населенным пунктам. "Огонь подходил практически вплотную к домам, но нам удалось их отстоять", -- отметил руководитель муниципалитета.

Александр Моор поручил рассчитать необходимое количество пожарных десантников для ликвидации пожаров в Аромашевском и соседних с ним районах. "Нужно больше людей, чтобы не дать огню уйти в тайгу", – подчеркнул глава региона.

Кроме того, губернатор дал указание усилить работу по выявлению граждан, не соблюдающих правила пожарной безопасности. "Если мы не будем выявлять и наказывать поджигателей, то положительного результата не добьемся. Только неотвратимость ответственности поможет исправить положение. Необходимо тщательно проанализировать опыт борьбы с пожарами в этом сезоне, чтобы исключить повторение такой ситуации в будущем", -- сказал глава региона.

Отметим, что по данным ФБУ "Авиалесоохрана" состоянию на 3 мая 2021 года Режим ЧС введен в одном муниципалитете субъектов Российской Федерации: в Аромашевском муниципальном районе Тюменской области.