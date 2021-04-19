В Тюменской области введен особый противопожарный режим

19:30 19 апреля 2021
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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении в регионе особого противопожарного режима. Режим действует с 19 апреля.

Во время установленного режима жителям и гостям области запрещается:

🔸 посещать леса с 20 апреля по 10 мая. Ограничение не распространяется на граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, и охотников;

🔸разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, траву и мусор на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

🔸готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов. Запрет не распространяется на приготовление и прием пищи в специально отведенных зонах на территориях поселений и городских округов, а также на территориях объектов общественного питания.

Подробности  - на портале правовой информации правительства Тюменской области.

Теги: Александр Моор , лесные пожары , экология
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