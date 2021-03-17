Александр Моор рассказал, где появятся новые школы и детсады в ближайшие три года

Губернатор Тюменской области 16 марта в прямом эфире ответил на вопросы, касающиеся строительства образовательных учреждений.

Александр Моор напомнил о прямой линии, которая прошла в конце декабря 2020 года. Тогда в адрес главы региона поступило много обращений, главным образом от жителей Тюмени, с просьбой решить проблему нехватки школ и детсадов в новых микрорайонах. Тогда сложно было прогнозировать, каким в экономическом плане будет 2021 год, поэтому с ответами на вопросы в правительстве региона спешить не стали. Сначала подвели итоги кризисного года и оценили возможности областного бюджета, на основе чего и приняли решение о проектировании и строительстве новых соцобъектов, рассказал глава региона.

Из бюджета области будут выделены средства на строительство трех новых школ в Тюмени. В районе Плеханово и "Тура" - на 1500 учебных мест, в "Новопатрушево" - на 1200 мест. Строительство последних двух начнется уже в этом году. "Все три школы большие. Нормативный срок их строительства — два года. Поставлена задача — к 1 сентября 2023 года закончить их возведение, комплектацию и в День знаний принять учеников в новые здания", — подчеркнул губернатор.

Деньги также выделены на строительство школы на 360 мест в посёлке Богандинский Тюменского района. Она должна открыться в 2022 году.

Губернатор напомнил, что в 2021 году в регионе будет достроено 7 школ. Две, по 1200 мест каждая, в Тюмени: в районе улиц Николая Зелинского—Дмитрия Менделеева и в ЖК "Звездный городок". В Увате откроется школа на 360 учебных мест, в д.Хмелева Тобольского района — на 60 мест. Школы-сады примут детей в с. Заводопетровское Ялуторовского района (36 мест), п. Курья Вагайского района (34 места) и д. Индери Вагайского района (24 места).

Не менее актуальным для горожан является вопрос дошкольного образования. Александр Моор сообщил, что решено выделить деньги на строительство трех детсадов в Тюмени: в микрорайонах "Ямальский-2" на 550 мест, "Антипино" - на 318 мест и "Березняковском" - на 360 мест. План ввода в эксплуатацию - 2023 год, но так как проекты типовые, то задача поставлена - сдать к концу 2022-го, подчеркнул Моор.

Что касается ближайшей перспективы, то к открытию апреле-мае готовятся детсад на улице Моторостроителей в Тюмени на 455 мест и детсад в ЖК "Плеханово" на 260 мест. Также в этом году в областной столице детей примут детсады в ЖК "Первый Плехановский" (280 мест), ЖК "Кристалл" (240 мест), ЖК "Юбилейный" (430 мест), ЖК "Звездный городок" - 185 мест, на Московском тракте в районе улиц Магнитогорская — Невская (330 мест). Еще один детсад откроется в селе Евсино Голышмановского городского округа.