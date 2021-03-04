Евгений Заболотный рассказал европейцам, как пандемия способствовала модернизации работы тюменской думы

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный в составе российской делегации принял участие в онлайн-заседании политической группы палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Парламентарии обсудили общие проблемы, развитие межмуниципального взаимодействия и обменялись мнениями. Отметим, что палата служит площадкой для обмена опытом и выработки решений представителей 47 государств - членов Совета Европы.

Евгений Заболотный напомнил, что гордума Тюмени, как и представительные органы власти городов Европы, работала последний год в условиях связанных с пандемией ограничений.

"Используя современные технологии в рамках европейских принципов электронной демократии, депутаты стремились не только постоянно быть на связи с горожанами, но и регулярно оказывать помощь тюменцам, которые обращались за ней в депутатские приемные", – поделился опытом с коллегами из Европы Евгений Заболотный.

Также он рассказал, как была налажена внутренняя работа думы, чтобы все решения, касающиеся новшеств градостроительной политики, помощи отраслям экономики, эффективного функционирования города принимались своевременно, были обсуждены с гражданами.

Председатель думы добавил, что сегодня количество обращений в депутатские приемные не становится меньше.

"Жителям Тюмени по-прежнему нужна помощь властей и волонтеров. Для этого при городской думе создан волонтерский центр, куда вошли многие депутаты, которые за собственные средства либо за счет средств предприятий, на которых работают, оказывают помощь нуждающимся, ведь никто лучше муниципальных депутатов не знает, как живут люди, какие у них проблемы, в чем они нуждаются", – рассказал Евгений Заболотный.

По его словам, в волонтерский центр поступают обращения от граждан, где они анализируются, а затем принимаются решения о помощи и осуществляется контроль их исполнения.

"Предлагаю эти механизмы обсудить в дальнейшем и обменяться опытом", – обратился он к европейским коллегам.

Напомним также, что распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный включен в состав представителей РФ в палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Он будет представлять Россию в 2021-2026 годах.

Российская делегация сформирована из девяти представителей в палате регионов конгресса и девяти представителей в палате местных властей. Председатель Тюменской городской думы включен в состав представителей палаты местных властей конгресса. На 23 и 24 марта запланирована пленарная сессия конгресса, которая пройдет в режиме онлайн.