Депутаты гордумы приняли более двух тысяч обращений от тюменцев

Более 2 тыс. 200 обращений тюменцев рассмотрели депутаты городской думы в минувшем году. Горожан волновали жилищные вопросы, меры соцподдержки, благоустройство, тарифы и работа общественного транспорта.

856 обращений в адрес народных избранников поступило в письменном виде.

Еще 1 тыс. 437 вопросов, требовавших решения были озвучены на личных приемах.

Кроме того, жители областного центра интересовались деятельностью учреждений образования, физкультуры и спорта, работой административных структур и правоохранительных органов, решали вопросы землепользования и энергоснабжения.

Депутаты оперативно реагировали на сигналы о нарушениях благоустройства, неполадках в работе инженерных коммуникаций, нехватке парковочных мест для инвалидов и других ситуациях.

Благодаря их вмешательству удавалось оперативно устранять аварии в жилых помещениях, оборудовать наружное освещение и тротуары, контролировать ход капитального ремонта жилых домов.

В рамках волонтерской работы депутаты помогали нуждающимся улучшить жилищные условия, на собственные средства обеспечивали их бытовой техникой, одеждой и обувью, лекарствами, продуктами питания. В канун Нового года депутаты вручили подарки ветеранам и ребятам из многодетных семей.

"В лице депутатов тюменцы всегда находят помощников и защитников своих прав, — подчеркнул председатель думы Евгений Заболотный. — В условиях пандемии городская дума не прекращала деятельность, ни одно обращение тюменцев не осталось без внимания депутатов".