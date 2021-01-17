Тюменцы выступили наблюдателями на выборах в Казахстане

Тюменцы приняли участие в наблюдении за выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Они работали в Северо-Казахстанской области на территориях города Петропавловска, Айыртауского, Аккайынского, Кызылжарского районов. За время выборов наблюдатели посетили 35 избирательных участков, присутствовали на их открытии, наблюдали за ходом голосования в течение дня, а также при подсчете голосов избирателей.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, который возглавлял группу представителей Тюменской области в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, отметил четкую организацию деятельности избирательных комиссий.

"После окончания голосования и подсчета голосов избирателей могу отметить высокий уровень организации голосования участковыми избирательными комиссиями, высокую явку избирателей (в Северо-Казахстанской области она составила около 75%) и отсутствие конфликтных ситуаций на участках. С учетом предыдущего опыта международного наблюдения за выборами в Республике Казахстан, непривычно было видеть отсутствие культурно-массовых и досуговых мероприятий, точек торговли вблизи помещений для голосования, но, очевидно, что все это - часть комплекса мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнул Игорь Халин.

Отметим, 10 января 2021 года в Республике Казахстан, кроме выборов депутатов Мажилиса Парламента, проводились также выборы депутатов на муниципальном и региональном уровнях, что значительно увеличило нагрузку на членов участковых избирательных комиссий, пишет ИА "Тюменская линия".