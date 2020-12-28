Председатель гордумы рассказал о работе тюменских депутатов в 2020 году

Более 1 тыс. 600 тюменцев обратились к депутатам в 2020 году. Всего народные избранники рассмотрели более двух тысяч как устных, так и письменных обращений горожан. Об итогах работы депутатов в уходящем году рассказал на заседании Тюменского городской думы 24 декабря председатель гордумы Евгений Заболотный.

Преимущественно обращения горожан к депутатам касались жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также социальной поддержки. "В 2020 году дума находилась в постоянном диалоге с жителями города, - отметил Евгений Заболотный. - Проекты всех решений публиковались на сайте гордумы, и у тюменцев была возможность внести по ним свои предложения".

На восьми заседаниях городской думы в 2020 году депутаты рассмотрели и приняли 119 правовых актов, в том числе 47 нормативных правовых актов и 72 иных муниципальных правовых акта. На заседаниях постоянных комиссий рассмотрено более 180 вопросов. Так, депутаты установили границы трех новых ТОСов. В настоящее время их количество составляет 55.

Кроме того, Евгений Заболотный отметил, что 2020 год прошел для депутатов гордумы под знаком волонтерства: "Вместе с другими неравнодушными горожанами они приняли активное участие в проекте "Волонтеры Победы". Фронтовикам вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", поздравили с днями рождения и памятными датами, подарили телефоны, чтобы они в любое время могли позвонить врачу или своим близким".

Продолжилась волонтерская деятельность тюменских депутатов и в пандемию. Народные избранники приобретали оборудование и средства индивидуальной защиты для медучреждений, развозили по вызовам врачей и доставляли одиноким и маломобильным тюменцам продукты и медикаменты.

Говоря о работе в предстоящем 2021 году, Евгений Заболотный уточнил, что план деятельности думы уже утвержден: "В следующем году мы проанализируем исполнение бюджета и реализацию наказов жителей, обсудим генплан Тюмени, а также проведем Дни депутата и рассмотрим другие важные для города вопросы".

"Я искренне признателен всем депутатам, фракциям политических партий за плодотворную совместную работу, а также главе города Руслану Кухаруку, администрации Тюмени, прокуратуре города, счетной палате, общественной палате, ТОСам и всем неравнодушным к судьбе Тюмени горожанам", - подвел итог председатель Тюменской городской думы.