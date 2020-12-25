В Тюменской области усилят меры по профилактике пожаров в домах многодетных семей

Губернатор Тюменской области Александр Моор расширенное заседание правительства начал с обсуждения двух пожаров, в которых погибли пять детей и двое взрослых.

В селе Петелино Ялуторовского района погибли трое малолетних детей, когда их мать, затопив печь, ушла в магазин. В Тобольске этой ночью погибли супруги и два их маленьких сына, старшая дочка в это время находилась у родственников.

"У меня сердце разрывается от этих случаев! Мы проводим кучу комиссий, совещаний, протоколы килограммами подписываем, а в результате гибнут дети. Пять детей!

Когда главная задача, которая перед нами поставлена президентом – народосбережение. Мы с вами, один из эффективных регионов, допускаем такие ситуации, - обратился к участникам заседания губернатор. "Кто-то думает, что это воля случая и мы с этим ничего не могли сделать. Я с этим категорически не согласен. Это многодетные семьи, которые должны быть у нас каждый день на глазах и на контроле, вне зависимости от их социального благополучия", - подчеркнул он.

Накануне на оперативном штабе речь шла о проведении подомовых обходов в предпраздничные и праздничные дни всех категорий граждан, которые требуют повышенного внимания.

Обходы позволят увидеть места, где нужно поработать, и как-то "взбодрят людей", но не исключат полностью такие ситуации, отметил Моор и предложил ряд мер:

‼️Всем главам муниципалитетов вместе с органами соцзащиты до 11 января представить списки всех многодетных семей, проживающих в частном секторе и имеющих печное либо электрическое отопление.

‼️Предоставить финансовые расчеты по установке дымовых извещателей для всех семей, указанных в списках.

‼️В течение месяца произвести расчет технологической возможности подключения домов к газу. Если улица газифицирована, пересмотреть подходы, в том числе и к компенсации затрат на подвод в дом газа и установку газового оборудования для таких категорий семей.

Не просто компенсировать 40000, а делать это за счет бюджета.