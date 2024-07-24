Школа с бассейном откроется в Тюмени в сентябре 2025 года

Капитальный ремонт школы № 22 в Тюмени начался весной, оценить обновления по достоинству ученики и их родители смогут в сентябре 2025 года, накануне ход работ на объекте оценили губернатор Александр Моор и глава города Максим Афанасьев.

"В 22 школе ведется комплексный ремонт: полная замена всех коммуникации, современная качественная отделка помещений, новое оснащение и мебель, организация большого спортивного ядра на территории и условия для занятий настольным теннисом, а также будет восстановлен функционировать бассейн, который изначально был сделан, рассказал журналистам Александр Моор.

В администрации города пояснили, что реализация мероприятий по капитальному ремонту и благоустройству территории осуществляется в рамках регионального проекта по модернизации школьных систем образования с привлечением средств федерального бюджета.