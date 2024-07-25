Моор обсудил с властями Казахстана перспективы развития сотрудничества

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита в Астану обсудил с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым перспективы развития сотрудничества.

Республика Казахстан – основной внешнеторговый партнер Тюменской области среди стран СНГ. Товарооборот с Казахстаном за 2023 год увеличился почти в полтора раза. Планы тюменской делегации - ряд встреч с руководством крупнейших казахстанских компаний, п презентация коллегам возможности Нефтегазового кластера и участие в культурной программе.

В правительстве области отмечают, что Казахстан - важный партнер для региона, есть высокий потенциал кооперации у тюменских и казахстанских компаний в нефтегазовой отрасли, совместные проекты в сферах здравоохранения и научной деятельности, образовательные обмены, сотрудничество в развитии туризма. Договоренности, достигнутые в ходе визита тюменской делегации в Республику Казахстан, будут способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

Часть делегации во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым и директором департамента инвестиционной политики Анатолием Картухиным работает в столице Казахстана со среды и уже провела ряд встреч. Так, Пантелеев представил презентацию инвестиционного, промышленного, инновационного и научного потенциала Тюменской области. На переговорах в формате B2B с представителями бизнеса Казахстана стороны обсуждают перспективы расширения деловых связей, реализацию совместных проектов.