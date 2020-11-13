Депутаты городской думы приняли около двух тысяч обращений от тюменцев

За десять месяцев депутаты городской думы приняли в работу 1 тыс. 863 устных и письменных обращения тюменцев. Депутатские приемные за это время посетили 1 тыс. 342 человека.

Интересовали горожан меры материальной поддержки, благоустройство территории и строительство новых социальных объектов.

Народные избранники также помогали тюменцам решать споры с коммунальными предприятиями и добиваться улучшения жилищных условий, информировали граждан о работе общественного транспорта, правоохранительных и административных органов, консультировали по вопросам образования и здравоохранения.

684 обращение решены положительно. По 967 вопросам жителям даны разъяснения, 156 обращений направлены по компетенции специалистам профильных ведомств. В работе у депутатов остаются 48 обращений и еще восемь народные избранники держат на контроле.

"Очень важно работать с проблемами каждого человека, проживающего в конкретном доме, микрорайоне, избирательном округе, и все депутаты этим активно занимаются", – отметил председатель городской думы Евгений Заболотный.