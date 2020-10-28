Тюменский депутат продолжает работать с горожанами в формате видеосвязи

Руководитель фракции КПРФ в Тюменской городской думе Сергей Пыхалов считает, что депутатам необходимо принять все меры для поддержания здоровья населения и при этом сохранить темп работы.

Народный избранник подтвердил, что в настоящее время он все чаще использует современные технологии в своей работе с избирателями и полностью поддерживает проведение в таком формате совещаний с участием депутатов и представителей администрации.

"Дело новое и интересное, в формате видеосвязи мы можем задать специалистам любой вопрос и получить на него компетентный ответ, а затем проголосовать по каждому пункту в опросном листе", — рассказал депутат.

Также Сергей Пыхалов добавил, что от сознательности граждан сейчас зависит многое и пожелал тюменцам оставаться здоровыми.