Тюменский депутат продолжает работать с горожанами в формате видеосвязи

17:45 28 октября 2020
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Руководитель фракции КПРФ в Тюменской городской думе Сергей Пыхалов считает, что депутатам необходимо принять все меры для поддержания здоровья населения и при этом сохранить темп работы. 

Народный избранник подтвердил, что в настоящее время он все чаще использует современные технологии в своей работе с избирателями и полностью поддерживает проведение в таком формате совещаний с участием депутатов и представителей администрации.

"Дело новое и интересное, в формате видеосвязи мы можем задать специалистам любой вопрос и получить на него компетентный ответ, а затем проголосовать по каждому пункту в опросном листе", — рассказал депутат. 

Также Сергей Пыхалов добавил, что от сознательности граждан сейчас зависит многое  и пожелал тюменцам  оставаться здоровыми.

Теги: Тюменская городская дума
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