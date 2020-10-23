Тюменские депутаты одобрили изменения в работе комиссии по поощрениям

Два документа рассмотрели члены постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской гордумы 22 октября. В проекте одного из них предлагалось внести изменения в решение думы, определяющее порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тюмени.

Как пояснил председатель постоянной комиссии Степан Киричук, теперь соискатели на пост градоначальника по закону могут предоставлять сведения о трудовой деятельности и СНИЛС в электронном виде, тогда как раньше необходимы были копии этих документов на бумажных носителях.

Члены постоянной комиссии проголосовали за изменения в работе комиссии по поощрениям – а именно, за возможность принимать решение путем заочного голосования.

"Это важный вопрос, – считает председатель постоянной комиссии, – поскольку даже в условиях режима повышенной готовности коллективы тюменских предприятий и организаций отмечают юбилеи, их сотрудники празднуют круглые даты, и получение наград для тюменцев важно и почетно, это подчеркивает их значимость для города".

Также Степан Киричук напомнил, что в октябре комиссия по поощрениям рассмотрела 50 ходатайств на поощрение почетными грамотами и благодарностями Тюменской городской думы.