Новую методику расчета постановки на учет нуждающихся в жилье одобрили депутаты городской думы

В Тюмени изменилась учетная норма площади жилого помещения, размера дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими. Изменение методики расчета позволит большему количеству тюменцев получить жилье по договору социального найма. Соответствующее изменение поддержали на сентябрьской заседании депутаты Тюменской городской думы.

Как рассказала депутатам председатель постоянной комиссии по социальному развитию городской думы Елена Бойко, ранее около половины обратившихся за жильем по социальному найму получали отказ из-за низкого имущественного ценза, поскольку сумма их имущества и дохода на каждого члена семьи превышала 100 тыс. рублей.

Для признания граждан малоимущими было предложено определить размер стоимости имущества как произведение нормы жилья по договору соцнайма в муниципальном жилищном фонде и средней рыночной стоимости квадратного метра в Тюменской области в первом квартале года. В настоящее время это 44 тыс. 883 рубля. Таким образом, стоимость имущества составит 807 тыс. 894 рубля.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный напомнил, что очередь по этой категории составляет в настоящее время более полутора тысяч семей.

"Еще пятистам семьям ранее было отказано даже в постановке на очередь, — отметил он. — Теперь же, когда мы ликвидировали этот барьер, граждане, которым было отказано, могут снова подать заявление. Сегодня принято очень серьезное решение. Мы долго шли к нему, вырабатывая подходы, каким образом сделать так, чтобы у малоимущих граждан появилась надежда на получение жилья".