Депутат городской думы помогает жителям МЖК сделать пешеходный переход безопасным

Встречу с сотрудниками управы Восточного округа и председателем ТСЖ многоквартирного дома провел депутат Тюменской городской думы Дмитрий Елагин. Цель собрания — совместными усилиями решить вопрос о переносе ограждений.

Народному избраннику поступил сигнал от жильцов дома № 120/2 по ул. Широтной. По их словам, чтобы добраться до пешеходного перехода, ведущего к школе № 65, из-за поставленных на пути ограждений тюменцам приходится ходить либо по газону, либо проезжей части.

Депутат и представители территориальных органов администрации города пояснили председателю ТСЖ "Партнерство-2" Маргарите Дорониной, что для обеспечения безопасности пешеходов необходимо создать треугольник видимости в районе перехода, а для этого придется перенести ограждения.

Представителя собственников жилья многоквартирного дома проконсультировали о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы решить данный вопрос и обезопасить людей, пересекающих проезжую часть.

Депутата Альбину Селезневу местные жители поблагодарили за помощь в решении вопроса благоустройства территории. Ровно год назад тюменцы написали на имя депутата обращение. По ее ходатайству отсыпка фрезерованным асфальтобетоном была включена в реестр потребностей в Ленинском округе.

В августе 2020 года рабочие отсыпали проезжую часть и прилегающую к домам территорию. Обращение остается на контроле у Альбины Селезневой: в этом районе необходимо решить проблему водоотведения поверхностных вод. Эти работы включены в проект бюджета на 2021–2023 годы.