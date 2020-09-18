Проект водоотведения тюменцы обсудили с депутатом

Проект устройства системы водоотвода собственники домов по улицам Агеева, Цимлянской и Трактовой обсудили на встрече с Дмитрием Антиповым и руководителем управы Калининского округа Владимиром Кильтау.

Главный вопрос, беспокоивший жителей: будет ли данный проект эффективен. По их мнению, всю систему водоотведения необходимо понизить еще на метр.

Как сообщил горожанам руководитель управы, проектная документация на объект была разработана в 2018 году. По его словам, были проведены инженерные изыскания гидрогеологических условий местности и установлен уровень грунтовых вод на глубине от двух с половиной метров до 4,4 метров с возможностью повышения до двух метров в теплое время года.

"Питание грунтовых вод происходит здесь за счет инфильтрации осадков. Выявлено также образование водоносного горизонта типа "верховодка" в период интенсивных дождей и обильного снеготаяния, - подчеркнул чиновник. - Работы по водоотведению выполняются в три этапа и рассчитаны до 2022 года".

Эффект от мероприятий по водопонижению уже оценили жильцы домов по ул. Революции. В результате реализации первого этапа дождевая и талая вода через водоотводную канаву незамедлительно уходит в городскую сеть ливневой канализации.

Депутат Дмитрий Антипов в свою очередь привел пример, как "верховодка" воздействует на грунты в сфере геологии. "Только после реализации данного этапа и дополнительных обследований можно будет сделать вывод о его эффективности, — добавил он.

По итогам встречи горожане сошлись во мнении, что проектно-сметной документации можно доверять. К тому же Дмитрий Антипов заверил тюменцев, что эти территории будут обследованы в разные периоды 2021 года, и в случае выявления подтопления запланируют повторные геологические изыскания.