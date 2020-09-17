Продолжается работа профильных комиссий Тюменской городской думы

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки, а также местные нормативы градостроительного проектирования тюменские депутаты рассмотрят 17 сентября.

"С каждым годом требования к качеству жизни у тюменцев возрастают, поэтому задача депутатов и городских властей – работать над повышением уровня комфорта с учетом пожеланий граждан, – убежден председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный. – Именно на заседаниях постоянных комиссий, а впоследствии и на думе принимаются решения, направленные на обеспечение достойных условий жизни горожан".

Так, на заседании постоянной комиссии по социальному развитию народные избранники предложили пересмотреть нормы площади жилого помещения, размера дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими, а также нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма. Такая мера, по убеждению народных избранников, станет большим подспорьем в решении жилищной проблемы для тех семей, которые испытывают финансовые трудности.

Еще одной мерой материальной поддержки – и этот вопрос также обсуждался на комиссии – является предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году из городского бюджета на эти цели было направлено более 17,5 млрд рублей.

Эффективность освоения бюджета Тюмени в 2019 году и первом полугодии 2020 обсуждали члены постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Думы. В обоих случаях бюджет был дефицитным, а превышение расходной части над доходной объясняется мерами поддержки отдельным категориям граждан в связи с пандемией.

Внесение изменений в Устав Тюмени рассмотрели члены постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению. Депутаты одобрили документ и рекомендовали коллегам утвердить поправки на заседании Думы.

Евгений Заболотный подчеркнул, что в повестку заседания городской думы 24 сентября войдут важные вопросы. "Часть из них будет касаться корректировок решений, ранее принятых на заседаниях Думы и требующих доработки в связи с изменениями социально-экономической ситуации в городе".