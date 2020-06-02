На Ямале "Единая Россия" выбрала кандидатов в Заксобрание через онлайн-голосование

С 25 по 31 мая жители Ямала приняли участие в онлайн-голосовании и выбрали шесть кандидатов от "Единой России", которые осенью примут участие в кампании за место в Заксобрании ЯНАО. По явке округ показал один из самых высоких результатов по стране, сообщает "МК-Ямал".

В праймериз ЕР приняли участие 127 кандидатов. В условиях пандемии кандидаты сменили привычную тактику предвыборной агитации на онлайн: зарегистрировались на платформе, выложили информацию о себе и видеообращения к избирателям.

По словам руководителя реготделения партии, жители Ямала активно подключились к голосованию, обеспечив кандидатам высокий конкурс. "В округе по итогам прошлой недели фиксировалась самая высокая явка по стране. Она составила более 7% от общего количества избирателей, поставив Ямал в число регионов с наибольшей активностью кандидатов", - отметил Алексей Ситников.

По данным реготделения ЕР, в онлайн-голосовании за кандидатов на кресло в Заксобрании Ямала проголосовало 25 699 жителей округа. По мнению политолога Андрея Ткаченко, столь высокая явка на Ямале обусловлена многолетним доверием граждан к представителям правящей партии.