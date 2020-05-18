Ямальские коммунисты одобряют объединение Тюменской области

Заявление депутата Госдумы РФ Павла Дорохина о возможном объединении Тюменской области с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами получило одобрение среди ямальских коммунистов, сообщает Муксун.fm.

Ранее за объединение неоднократно высказывался депутат городской думы Ноябрьска от КПРФ Александр Бондарчук. Муксун.fm напоминает, что в марте коммунист во время прямого эфира в соцсетях заявил, что слияние необходимо, но при условии сохранения северных надбавок.

"Чтобы убрать дармоедов в Салехарде, необходимо объединение трех субъектов в Тюменскую область. Когда произойдет слияние, нужно, чтобы нам оставили северные коэффициенты. Нужно понимать, только такой вариант жизнеспособен, сегодня должна проводиться оптимизация не рабочих мест, а затрат", - заявил Александр Бондарчук.

13 мая Павел Дорохин заявил в СМИ о возможности объединения Тюменской области и автономных округов. Этот вопрос обсуждается уже несколько лет. Павел Дорохин заявил, что решение должно приниматься на референдуме и выразил уверенность в том, что большинство жителей округа подержат слияние.

Многие политтехнологи сошлись во мнении, что высказывание Дорохина – всего-навсего пиар. Сам депутат ответил, что не обладает инсайдерской информацией о возможном объединении и лишь высказал свое мнение о целесообразности объединения и возможности его реализации. Отметим, что накануне полпред в УРФО Николай Цуканов опроверг слухи о возможном объединении.

В настоящее время в целесообраности объединения сомневаются не только политики, но и простые ямальцы. Большинство дискусий в социальных сетях сводятся к тому, что жизнь в автономном округе всех устраивает.