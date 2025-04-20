Опытная огородница рассказала о предстоящих работах с земляникой

Работы на грядках с земляникой можно начинать, когда установится теплая погода без затяжных заморозков и грунт хорошо подсохнет. Обычно это последняя неделя апреля и первая неделя мая. Что необходимо сделать, рассказала садовод с 20-летним Нина Щербакова.

Кусты земляники очищаем от старой листвы в теплый, сухой день. Аккуратно срезаем старые листья, не повреждая молодую точку роста. Их лучше сжечь, но, если вы уверены, что ваши кустики ничем не болеют и нет вредителей, можно эти растительные остатки положить в компост. В случае очень ранней очистки гряд растения нужно утеплить укрывным материалом, чтобы молодая точка роста не повредилась возвратными заморозками. Особенно это касается раннеспелых сортов.

Внести удобрения. В качестве подкормки земляники можно выбрать органическую добавку – биогумус. На каждый куст примерно 200 граммов. Это можно сделать двумя способами: распределить удобрение вокруг каждого куста и взрыхлить либо сделать посередине гряды траншейку и внести туда биогумус в соответствии с пропорциями на каждый куст.

После удобрения, если позволяют погодные условия (в ближайшие сутки не ожидается дождя и нет ветра) и кусты хорошо облиственны, их следует обработать от вредителей и болезней баковой смесью из системных препаратов Теппеки + Скор или Актеллик + Скор. А также по периметру гряды с земляникой нужно опрыскать дегтярным или хвойным раствором либо посыпать дорожки хвойными опилками с целью отпугивания долгоносика и других опасных насекомых. В течение летнего сезона при появлении вредителей следует использовать только биологические препараты, например, Битоксибациллин, Фитоверм, Матрин Био.

В случае похолодания кусты земляники следует обработать иммуностимулятором Эпин экстра. Опрыскивание нужно проводить в вечернее время, растворив препарат в нехлорированной воде. Если по прогнозу ожидается жаркая погода, кусты опрыскиваем препаратом Циркон, также в вечернее время, - сообщает Тюменская область сегодня.