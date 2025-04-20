В Тюмени появится исторический маршрут "Нити памяти"

В здании тюменского ЦУМа появится исторический маршрут "Нити памяти" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- В этом году мы совместно с Музеем поискового движения Тюменской области, готовим уникальную экспозицию, в центре которой фигура нашего земляка — Героя Советского Союза, гвардии майора Ивана Антоновича Беспалова, первого коммерческого директора Универмага, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - В экспозицию "Нити памяти" войдут пять фокусных точек в виде богатого собрания артефактов из фондов Музея поискового движения Тюменской области. Внимание посетителей привлечет множество интересных экспонатов, среди которых — промышленные товары времен войны, предметы быта солдат, личные вещи военных, найденные в ходе полевых поисковых экспедиций на местах, где раньше гремели бои, а также продукция местных заводов, которая выпускалась в Тюмени в годы войны.

Свою экспозицию готовит и Музей исторического оружия, который также находится в ЦУМе.

- Помимо основной экспозиции представим увлекательную выставку игрушек разных времен. Мирную продукцию выпускали и в самые тяжелые дни. Она, в том числе, давала уверенность, что война закончится нашей победой, - говорит создатель музея Алексей Патенко.

По материалам департамента потребительского рынка Администрации г. Тюмени.