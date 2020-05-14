Глава Ямала вошел в пятерку самых одобряемых губернаторов в соцсетях

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов занял пятое место в рейтинге наиболее одобряемых губернаторов в социальных сетях, сообщает Муксун ФМ.

В апреле этого года в сети было опубликовано более девяти тысяч материалов об Артюхове. Губернатор Югры в рейтинге положительных комментариев расположился на девятом месте.

Вместе с тем, по количеству негативных публикаций Дмитрий Артюхов занимал 29 место. Лидером по количеству негативных комментариев стал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Каждый четвертый комментарий, оставленный про него в сети, оказался негативным.

Комментарии о губернаторах пользователи оставляют, в основном, во "ВКонтакте" – более 30%, "Одноклассниках" – более 23% и Facebook - 17,09%. На Twitter приходится порядка 11% комментариев.

Чаще всего российских губернаторов упоминают авторы постов во "ВКонтакте" (33,41%), на втором месте идут "Одноклассники" (23,58%), следом расположился Facebook (17,09%). Далее с большим отставанием идут Twitter (около 11%) и Instagram (менее 7%).