Спикер Тюменской облдумы: полпредства президента обеспечивают эффективную работу власти

Полномочные представители президента России в федеральных округах обеспечивают реализацию конституционных полномочий главы государства. Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Указ главы государства О полномочном представителе президента РФ в федеральном округе вышео 20 лет назад. Тем же указом в России были созданы семь федеральных округов и утвержден их перечень. Поначалу возникали вопросы о целесообразности такой мощной реорганизации системы политической власти в стране. Но время доказало правильность этого решения, отметил Сергей Корепанов.

Одной из главных задач института полномочных представителей стало повышение эффективности деятельности органов власти и совершенствование системы контроля за исполнением их решений, добавил председатель областной думы.

"Мне довелось все эти двадцать лет работать в самом тесном контакте со всеми полпредами в Уральском федеральном округе. За эти годы каждый из наших регионов получил новое развитие, крепкий экономический фундамент, современную законодательную базу, достойный уровень жизни людей", - подчеркнул спикер.

Все судьбоносные решения в региональной и межрегиональной политике принимаются при непосредственном участии Уральского полпредства, отметил Корепанов и выразил уверенность в дальнейшем эффективном и плодотворном сотрудничестве.