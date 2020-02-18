Владимир Путин дал ТАСС эксклюзивное интервью

20 февраля ТАСС запускает спецпроект "20 вопросов Владимиру Путину". "Мы поговорили с президентом на самые важные и острые темы. Впервые онлайн в формате видеоинтервью. Смотрите с 20 февраля на всех площадках ТАСС", - сообщает информагентство на своем канале в youtube.
В интервью Владимир Путин рассказывает, каково быть президентом, какие решения приходится принимать и почему именно именно такие, есть ли у главы государства двойник, кто знал об отставке правительства, есть ли шанс договориться с Зеленским, с кем собираемся воевать и навсегда ли Путин с нами?
В видеоанонсе - подборка самых ярких фраз президента:
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