Максим Афанасьев рассказал о новых почетных гражданах Тюмени

Почетный гражданин Тюмени Майя Ивановна Вербицкая

Звания "Почетный гражданин Тюмени" за заслуги перед городом и в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне удостоены 23 живущих в городе фронтовика, это историческое событие, отмтеил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Для Тюмени – города трудовой доблести – 27 февраля 2025 года стало по-настоящему знаменательным днем. Депутаты Тюменской городской думы единогласно приняли решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Тюмени" 23 ветеранам – участникам Великой Отечественной войны. Это историческое событие для областного центра!" – заявил Афанасьев в своем Telegram-канале.

По мнению Афанасьева, присуждение фронтовикам звания почетного гражданина города является выражением благодарности всему поколению победителей не только за Великую Победу, но и за огромный вклад в развитие Тюмени. Он отметил, что у каждого ветерана за плечами значительный жизненный путь, они работали на заводах, в системе здравоохранения, в школах, на железной дороге, в геологоразведке. "Эти люди стали примером стойкости, профессионализма и верности Тюмени, оставив яркий след в истории нашего региона", – подчеркнул глава города.

По словам Афанасьева, в его адрес предприятия Тюмени направили письма с поддержкой инициативы по присвоению их бывшим работникам звания "Почетный гражданин". Каждое из писем подчеркивает значительный вклад ветеранов в развитие города, их многолетний добросовестный труд, преданность делу и активную общественную позицию. Эти люди стали примером стойкости, профессионализма и верности Тюмени, оставив яркий след в истории нашего региона.

Президент России Владимир Путин 15 января на заседании российского оргкомитета "Победа" поддержал инициативу Минобороны о наделении всех фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием почётный гражданин региона, города или муниципалитета. Губернатор Тюменской области Александр Моор 28 января в своем Telegram-канале сообщил, что из двух с половиной тысяч ветеранов и вдов солдат Великой Отечественной войны пятьдесят - непосредственные участники войны, на совещании с муниципалитетам было принято решение, что каждый фронтовик станет почетным гражданином своего города или района.