Главы администраций в Тюменском районе отчитываются о работе за прошлый год

В Тюменском районе начались традиционные собрания жителей, во время которых главы муниципальных образований и руководители районной администрации отчитываются о проделанной за год работе. В течение месяца запланировано провести 26 собраний в 20 муниципальных образованиях.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, помимо самого отчета главы сельского поселения и представителя районной администрации, на собраниях выступают сотрудники полиции и пожарной охраны, программа мероприятия предусматривает и прием граждан по личным вопросам.

Прием ведут руководители или специалисты всех структурных подразделений — управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики, ЖКХ и АПК, департамента градостроительства. Первые такие встречи по итогам 2019 года состоялись 14 января в Мальковском и Чикчинском муниципальных образованиях, 15 января — в Червишевском и Онохинском, 16 января — в МО п. Боровский и МО п. Андреевский. В своих отчетах главы основной акцент сделали на формирование и исполнение бюджета. Докладывали, какие вопросы, поставленные гражданами в прошлые встречи, были решены, а какие еще предстоит урегулировать.

У каждой территории есть и свои "болевые" точки. В Чикчинском и Мальковском МО это проблема строительства дорог и уличное освещение, быстрорастущие территории Московского и Переваловского МО нуждаются в социальных объектах.

Отметим, ежегодно участие в отчетных собраниях принимают до трех тысяч человек.