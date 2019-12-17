Сергей Сарычев награжден Орденом Почета

Вице-губернатор отмечен наградой за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Полпред поблагодарил Сергея Сарычева и пожелал ему дальнейших успехов и достижений, сообщает ИА "Тюменская линия".

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