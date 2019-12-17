Сергей Сарычев награжден Орденом Почета

15:45 17 декабря 2019
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t-l.ru
| Фото: t-l.ru

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов 17 декабря вручил вице-губернатору Тюменской области Сергею Сарычеву Орден Почета. Указ о награждении подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 октября.

Вице-губернатор отмечен наградой за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Полпред поблагодарил Сергея Сарычева и пожелал ему дальнейших успехов и достижений, сообщает ИА "Тюменская линия".

Теги: Владимир Путин , государственные награды , Николай Цуканов , Сергей Сарычев
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