Андрей Пантелеев назначен заместителем губернатора Тюменской области

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев назначен заместителем губернатора. В новой должности он будет координировать деятельность ранее возглавляемого им департамента, а также регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. О кадровом решении глава региона Александр Моор сообщил на заседании президиума областного правительства 18 ноября.

"Задачи, которые стоят в инвестиционной сфере, требуют большей концентрации и внимания. С большой энергией Андрей Вадимович занимался развитием туризма, благодаря чему Тюменская область сделала многие прорывные вещи, теперь ему предстоит также активно заниматься инвестиционной политикой. При этом важно помнить, что инвестиционная сфера, не отдельное направление, это сквозная тема для всех отраслей", – подчеркнул Александр Моор.

Ранее наряду с жилищно-коммунальной сферой это направление курировал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, сообщает пресс-служба губернатора.