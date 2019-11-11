Единороссы запустили сервис "Нацпроекты глазами людей"

фото - пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Тюменской области запущен пилотный сервис "Нацпроекты глазами людей". Благодаря этому жители нашего региона, а также Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской областей и Чечни смогут следить за реализацией нацпроектов и оставлять по ним обращения.

На основе проблемных тем и вопросов, собранных при помощи сервиса, "Единая Россия" будет систематически составлять доклад на имя председателя партии, главы правительства РФ Дмитрия Медведева,сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

Информация о национальных проектах и строящихся по ним объектах представлена в сервисе партии в простой и понятной форме. Люди будут знать о том, какие объекты строятся или уже построены, смогут сигнализировать властям о том, что, например, работы выполняются не в срок, или не соответствуют требованиям качества. Секретари региональных отделений и депутаты всех уровней от "Единой России", закрепленные за объектами, будут нести персональную ответственность за качество работы с обращениями граждан", отметил, запуская сервис, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.