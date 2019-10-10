Очередной День депутата гордума проведет в "Тюмень Водоканале"

Первый год работы VII созыва городская дума подытожит в ходе Дня депутата, который пройдет на объектах "Тюмень Водоканала" 11 октября.

"В течение пяти последних лет велись разговоры о вводе в эксплуатацию данного сооружения, и вот, наконец, мы сможем оценить пользу от использования объекта, – говорит организатор Дня депутата, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской Думы Юрий Баранчук.

Депутаты осмотрят объекты, а после на круглом столе обсудят применяемые на предприятии технические новинки и инновационные методы работы на сетях водоснабжения и водоотведения.

"Все лучшее, что предлагается в структуре Росводоканала с учетом научных изысканий и опыта эксплуатации в масштабах всей страны, наше предприятие модернизирует и реализует в Тюмени, – подчеркнул Юрий Баранчук. – "Тюмень Водоканал" сумел так выстроить производственный процесс, что специалисты трудятся с опережением графика: они не просто выполняют на сто процентов инвестпрограмму – а там сумма очень большая, но и берут в работу объекты, запланированные на следующий период, понимая, что это влияет на экономический показатель, уменьшение потерь, привлечение новых потребителей".

Не менее ценен и опыт "Тюмень Водоканала" по взаимодействию с подрядчиками в плане благоустройства после плановых и аварийных работ.

Первое заседание городской Думы VII созыва состоялось 8 октября 2018 года. Спустя год народные избранники подводят первые итоги работы и определяют задачи, реализовать которые им предстоит до конца созыва.