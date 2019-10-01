Депутаты Тюмени отчитались о работе за год

Депутаты Тюменской городской думы VII созыва отчитались о работе, проделанной за первый год в статусе народного избранника. Наиболее полно деятельность думы отражена в отчете ее председателя Евгения Заболотного.

В частности, спикер отметил, что изменилась структура самой думы. В ней сформировано пять постоянных комиссий, определен их состав, избраны председатели и их заместители, определены перечни вопросов для рассмотрения на заседаниях думы.

Для решения новых задач оптимизирована структура и штатная численность аппарата думы: количество структурных подразделений сокращено с 11 до 4, штатная численность уменьшена на 9%, введена новая система электронного документооборота, что существенно сократило время прохождения документов и улучшило качество их подготовки.

Важной стала работа над положением о наказах депутатам. Новый документ позволил улучшить и структурировать работу в этом направлении, одним из новшеств стало то, что наказы принимаются от всех жителей города, а не только от избирателей.

Помимо этого, у горожан появилась возможность знакомиться с проектами основных думских решений и предлагать свои идеи по этому поводу. Для этого на официальном сайте Тюменской городской Думы открыт раздел "Предложения в проекты решений Думы".

Как и в прежние годы, депутаты активно общаются с населением, ведут приемы граждан, работают с обращениями, участвуют в различных заседаниях и выездных Днях депутата. За минувший год состоялось три таких мероприятия. В УМВД России по городу Тюмени обсуждались вопросы безопасности населения. В ТюмГУ встреча была посвящена Дню местного самоуправления. Проблемы организации теплоснабжения депутаты, представители городской администрации обсудили в УСТЭК.

Детально с отчетами депутатов можно ознакомиться на официальном сайте Тюменской городской думы.